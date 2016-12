Schweiz 1 21:45 bis 22:15 Reportage Reporter Doktorspiele & Doktorarbeit - Ein Jahr mit Fabian Unteregger Doktorspiele & Doktorarbeit - Ein Jahr mit Fabian Unteregger CH 2016 2016-12-11 04:45 Stereo HDTV Merken 2016 ist ein wichtiges Jahr für Fabian Unteregger: Er tourt mit seinem Soloprogramm "Doktorspiele" durch die Schweiz, will mit seiner Forschung den Doktortitel erlangen und sich mit der Prüfung zum Helikopterpiloten einen grossen Traum erfüllen. Seine Eltern standen seinem Leben auf der Bühne erst skeptisch gegenüber. Fabian Unteregger kommt aus einem bodenständigen Milieu. Sein Vater ist Ökonom, seine Mutter Soziologin. Fabian Unteregger hat zuerst Lebensmittelwissenschaft, dann Medizin studiert. Er setzt bewusst auf mehrere Standbeine. Dass er alles unter einen Hut bringt, habe er nicht zuletzt seiner minutiösen Planung zu verdanken, erklärt er. Die Schwestern Corinne und Yvonne Eisenring haben Fabian Unteregger ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Sie erhielten einen Blick hinter die Kulissen seiner ausverkauften Shows und sprachen mit seinen Eltern. Und sie begleiten ihn an einen internationalen Ärztekongress und zeigen mit seiner Forschungstätigkeit eine weniger bekannte Seite von Fabian Unteregger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter