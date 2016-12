Schweiz 1 13:10 bis 14:05 Diskussion Südostschweiz Standpunkte Journalisten im Gespräch mit Gästen Wir werden immer älter - und jetzt? CH 2016 2016-12-11 18:25 Stereo HDTV Merken Aus der Berufswelt hinauskatapultiert finden sich Menschen plötzlich in der Rolle des Seniors, der Seniorin. Was gibt es für Lebensentwürfe nach dem Erwerbsleben? Wie verändert sich eine immer älter werdende Gesellschaft? Und warum gilt das Alter generell als "unsexy" - "Südostschweiz"-Journalist Pesche Lebrument diskutiert mit alt Nationalrat Toni Bortoluzzi, Altersexpertin Marianne Lüthi vom Gesundheitsamt Graubünden sowie dem prominenten Pfarrer Jürg Martin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pesche Lebrument Gäste: Gäste: Toni Bortoluzzi (Alt-Nationalrat), Marianne Lüthi (Altersexpertin vom Gesundheitsamt Graubünden), Jürg Martin (Pfarrer) Originaltitel: Südostschweiz Standpunkte