Sport1+ 04:45 bis 06:25 Fußball Fußball - Allianz Frauen-Bundesliga FC Bayern München - Turbine Potsdam, 10. Spieltag Der deutsche Meister FC Bayern München gegen die sehr stark in die Saison gestartete Truppe von Turbine Potsdam: Die Allianz Frauen-Bundesliga hat am zehnten Spieltag ein echtes Highlight zu bieten. Potsdam ist wiedererstarkt. Dabei haben sich vor der Saison alle Experten gefragt, wie sich Matthias Rudolph im Amt des Trainers schlägt. Nach 45 Jahren hatte Turbine-Urgestein Bernd Schröder das Ruder aus der Hand gegeben, Rudolph folgte ihm nach und arbeitet bisher sehr vielversprechend.