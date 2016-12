Servus TV 22:15 bis 23:20 Sport Red Bull TV - URBEX: Enter At Your Own Risk Unrestricted 2015 2016-12-11 02:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Obwohl Urban Explorer meist aus unterschiedlichen Verhältnissen stammen, vereint sie vor allem eines: die Ablehnung von Autorität. Der Russe Oleg will ein neues Hochhaus im Financial District von Moskau infiltrieren, um ein Statement gegen die reiche Elite Russlands zu setzen. Doch die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. In Kopenhagen will das ehemalige Model Elaina die Geheimnisse der Stadt erkunden als Protest gegen ein System, dass blind vorgefertigten Regeln folgt und keinen Freiraum lässt. Und Elaina ist nicht bereit, sich unterzuordnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

