N24 Doku 21:05 bis 22:05 Dokumentation RXXL Black Mambas - Frauen an der Front gegen Wilderei D 2016 Alle sieben Stunden fällt in Südafrika ein Nashorn der Wilderei zum Opfer. Der Schwarzmarkt mit ihren Hörnern boomt, das Schicksal der gutmütigen Dickhäuter scheint besiegelt. Ausgerechnet eine unbewaffnete Truppe 36 mutiger Frauen bietet den Wilderern im südafrikanischen Balule Nationalpark nun die Stirn: Die Black Mambas. Sie sind schnell, stolz, entschlossen - und erfolgreich. Originaltitel: RXXL Black Mambas - Frauen an der Front gegen Wilderei