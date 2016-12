Pro7 MAXX 04:45 bis 05:05 Comedyserie Eine schrecklich nette Familie Kelly im Fernsehland USA 1997 Merken Kelly bekommt ihre große Chance beim Fernsehen: In einer Kindersendung spielt sie die Prinzessin. Als solche muss sie den Kleinen aus einem Märchenbuch vorlesen. Doch Kelly macht ihre Sache wider Erwarten sehr gut; die Einschaltquoten steigen und steigen. Ab sofort ist sie der Star der Mannschaft. Das steigt ihr zu Kopf, sie besteht darauf, dass wichtige Mitarbeiter gefeuert werden - darunter auch Bud. Doch der weiß sich zu rächen, womit Kellys Fernsekarriere auch beendet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Al Bundy) Katey Sagal (Peggy Bundy) Amanda Bearse (Marcy D'Arcy) Christina Applegate (Kelly Bundy) David Faustino (Bud Bundy) Ted McGinley (Jefferson D'Arcy) Brandon Maggart (Uncle Dudley) Originaltitel: Married ... with Children Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Valerie Ahern, Ron Leavitt, Christian McLaughlin Kamera: Dan Kuleto Musik: Jonathan Wolff