ONE 16:30 bis 17:55 Komödie Die Frau in Rot USA 1984

Teddy Pierce (Gene Wilder), Manager bei einer Werbeagentur, ist nicht der Typ, der sich nach einer schönen Frau zweimal umschaut. Eines Morgens jedoch zieht eine Traumfrau in einem roten Kleid seine Blicke magisch auf sich. Als das hinreißende Fotomodell Charlotte (Kelly LeBrock) gar noch auf einem Luftschacht den Rock a la Marilyn Monroe hochwirbeln lässt, ist es um den braven Mann vollends geschehen. Teddy fasst es denn auch als Wink des Schicksals auf, dass er die aufregende Schöne kurz darauf in seiner Firma wiedersieht. Bei einem Versuch, telefonisch ein Rendezvous zu vereinbaren, erwischt er leider eine liebesbedürftige Kollegin (Gilda Radner) anstatt des Fotomodells. Der Irrtum hat peinliche Folgen; auch als Teddy sich später bemüht, Charlotte hoch zu Ross näherzukommen, macht er nicht gerade eine glänzende Figur. Immerhin findet Charlotte seine linkischen Annäherungsversuche süß und zeigt sich entgegenkommend, aber Teddys Nöte wachsen dadurch eher. Endlich liegt er auf ihrem wogenden Wasserbett und wähnt sich am Ziel seiner Wünsche, da klingelt es draußen und der Ehemann der Schönen naht. Gene Wilder, der erfolgreiche Komiker aus der Schule von Mel Brooks, hat sein französisches Vorbild, Yves Roberts "Ein Elefant irrt sich gewaltig" von 1976, nicht nur durch die Ortsveränderung ins Amerikanische übertragen. Im Vergleich mit der leichtlebigen Laisser-faire-Moral der Franzosen wirkt Teddys Abweichen vom Pfad der ehelichen Tugend noch frivoler, weil der puritanisch geprägte Amerikaner von weitaus heftigeren Schuldgefühlen geplagt wird.

Bildergalerie Schauspieler: Gene Wilder (Teddy Pierce) Charles Grodin (Buddy) Joseph Bologna (Joey) Judith Ivey (Didi Pierce) Michael Huddleston (Mikey) Kelly LeBrock (Charlotte) Gilda Radner (Ms. Milner) Originaltitel: The Woman in Red Regie: Gene Wilder Drehbuch: Jean-Loup Dabadie, Yves Robert, Gene Wilder Kamera: Fred Schuler Musik: John Morris Altersempfehlung: ab 12