ONE 13:00 bis 16:30 Wintersport Eiskunstlauf-Grand-Prix-Finale Frankreich Schaulaufen 2016 Stereo Live 16:9 Live TV Merken Seit Mitte Oktober läuft die Grand Prix Serie im Eiskunstlaufen, die vergleichbar mit Weltcuprennen im Skirennlaufen sind. Die besten Eiskunstläufer der Welt werden zu 6 hochklassigen Wettkämpfen nach Amerika, Kanada, Russland, Frankreich, China und Japan eingeladen und ermitteln die 6 punktbesten für das Grand Prix Finale vom 8. 11. Dezember im französischen Marseille. ONE überträgt die Kürprogramme bei ihren Auftritten in Russland und Frankreich und auch das Finale in Marseille. Kommentiert werden die Sendungen von der Eiskunstlaufstimme der ARD, dem früheren Deutschen Meister Daniel Weiss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie