ONE 07:30 bis 08:00 Magazin Capriccio Das Kulturmagazin des BR Fernsehens Droht Bayern ein neuer Flächenfraß? / Mick Jagger macht den Blues - das neue Stones-Album "Blue & Lonesome" / "Raub von Kulturgut" in München / 60 Jahre Lach- und Schießgesellschaft / Digitaler Surrealismus - Die Kunst der Laure Prouvost D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Überraschend, innovativ, mit ungewöhnlicher Bildsprache, genauen Recherchen und einer eigenen Haltung. Die Texte, die Bilder, die Musikalität machen Capriccio so besonders. Unser Kulturmagazin wäre nicht möglich ohne ein festes Team außergewöhnlicher Autoren, die mit ihrer Kreativität und ihrem Einsatz Woche für Woche das Besondere wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Capriccio

