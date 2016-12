tagesschau24 19:30 bis 20:00 Reportage 7 Tage... unter Boxern D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Heraus aus dem Fitnessstudio, hinein in den Boxring: Reporter Martin hat genug von Trainingskursen in den Szenevierteln Hamburgs. Er will nicht bloß am Sandsack üben, sondern richtig boxen, gegen einen echten Gegner antreten. In Berlin-Weißensee lernt er Uwe kennen. Er war früher Zuhälter, heute ist er Boxtrainer. An seiner Seite: der 23-jährige Lukas, Installateur und Hoffnungstalent. Die beiden haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen Lukas zum Box-Weltmeister machen und Millionäre werden. Martin schließt sich den beiden an und wird sieben Tage lang von Uwe trainiert. Schon bald muss er feststellen: Nicht das harte Training ist sein größter Gegner, sondern die Angst. Sie zu überwinden, wird zu seiner größten Herausforderung. In "7 Tage - unter Boxern" tauchen die NDR Autoren Martin Rieck und Hans Jakob Rausch in die schillernde Welt des kommerziellen Boxens ein, ein Milieu voller Widersprüche und Klischees, zwischen Halbwelt und Traumfabrik. Der Film erzählt die tragisch-liebevolle Geschichte von Menschen, die kämpfen: um den sozialen Aufstieg und gegen die eigene Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Tage... Regie: Hans Jakob Rausch/Martin Rieck