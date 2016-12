tagesschau24 16:30 bis 17:00 Magazin W wie Wissen Expedition ins Weltall Auch wenn's schief geht - Der Mars bleibt ein Sehnsuchtsort / Gravitationswellen: Schwarze Löcher sorgen für "Sehstörungen" / Rosetta: Der Kometen-Ritt ist zu Ende D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Gibt es außerirdisches Leben, irgendwo da draußen? Die Antwort ist: Vermutlich "ja" - doch bislang fehlt der Beweis. Jetzt haben Astronomen einen erdähnlichen Planeten entdeckt, der unserer Erde so nah ist, wie kein anderer: "nur" vier Lichtjahre entfernt. Ob es dort Leben gibt oder gab, lässt sich noch nicht sagen - dazu müsste man näher ran. Genau dafür gibt es eine verrückt klingende Idee: ein Mini-Raumschiff, das mit 60.000 km pro Sekunde durchs All zischt, in 20 Jahren am Ziel wäre und dann Daten zur Erde sendet. Vielleicht beginnt damit ein neues Kapitel der Suche nach außerirdischem Leben. Weitere Themen: * Auch wenn's schief geht - Der Mars bleibt ein Sehnsuchtsort * Gravitationswellen: Schwarze Löcher sorgen für "Sehstörungen" * Rosetta: Der Kometen-Ritt ist zu Ende In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen