RTL II 13:05 bis 14:05 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Zwei Häuser zum Preis von einem und mein Haus, das mir gar nicht gehört! D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bettina (41, Produktionshelferin), Dieter (48, Schlosser) und Tochter Pia (21) suchen schon länger nach einem passenden neuem Zuhause. Über einen Makler stießen sie auf ein Superschnäppchen: zwei Häuser zum Preis von einem. 150 Quadratmeter Wohnfläche und ein 480 Quadratmeter großer Garten warten darauf bewohnt zu werden. Doch schon der Wanddurchbruch, der beide Häuser miteinander verbinden soll, bedroht die Statik des Hauses und somit den ganzen Plan der Familie. Auch Manuela (30) und Marco (25) wollen mehr Platz für sich und Tochter Jennifer (8).Ein bezahlbares Haus zu finden ist allerdings gar nicht so leicht, denn Marco ist aufgrund einer Herzerkrankung Frührentner. Deshalb hat die Familie neben der geringen Rente nur ein Einkommen. Nach langer Haussuche dann der Lichtblick. Das Haus, in dem die Familie seit einem halben Jahr in einer Mietwohnung lebt, soll verkauft werden. Mit dem Kaufvertragsabschluss stünde ihnen das komplette Haus mit 140 Quadratmetern zur Verfügung. Nur der Verkäufer lässt sich Zeit. Das hält Marco allerdings nicht davon ab, das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren. Und das, obwohl es ihm noch gar nicht gehört! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt