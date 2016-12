RTL II 22:50 bis 00:30 Horrorfilm Chernobyl Diaries USA 2012 2016-12-11 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf ihrem Trip durch Europa besuchen die Amerikaner Chris, Natalie und Amanda Chris' älteren Bruder Paul, der in Kiew studiert. Bevor sie gemeinsam nach Moskau weiterreisen hat Paul eine ganz besondere Attraktion für seine Freunde organisiert: Gemeinsam mit einem weiteren Touristenpärchen unternehmen sie unter der Leitung des erfahrenen Tourguides Juri eine Reise in die nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl verlassene Geisterstadt Pripyat. Dort angekommen, bietet sich ihnen ein gespenstisches Bild. Die Natur hat sich die Stadt größtenteils zurückerobert, und wilde Hunde und sogar ein Bär jagen den Amerikanern einen gehörigen Schreck ein. Als sie am Abend wieder nach Kiew zurückkehren wollen müssen sie feststellen, dass sich jemand an ihrem Auto zu schaffen gemacht hat. Notgedrungen verbringen sie die Nacht in dem Kleinbus. Und schon bald stellt sich heraus, dass doch noch Menschen in der verseuchten Stadt wohnen, die es nun auf die Eindringlinge abgesehen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse McCartney (Chris) Olivia Taylor Dudley (Natalie) Devin Kelley (Amanda) Jonathan Sadowski (Paul) Ingrid Bolsø Berdal (Zoe) Dimitri Diatchenko (Uri) Milos Timotijevic (Russische Garde) Originaltitel: Chernobyl Diaries Regie: Bradley Parker Drehbuch: Oren Peli, Carey Van Dyke, Shane Van Dyke Kamera: Morten Søborg Musik: Diego Stocco Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 298 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 118 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 118 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 98 Min.