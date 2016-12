RTL II 16:05 bis 17:05 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jens-Peter (47) leidet an einer schweren psychischen Erkrankung. Manchmal ist er antriebslos, manchmal strotzt er vor Energie und hat das Gefühl, er könne alles schaffen. Zum Glück weicht Ehefrau Astrid (56) nie von seiner Seite und unterstützt ihren Mann in allen Lebenslagen. Doch nun droht dem Paar das nächste Übel: Die Garage muss geräumt werden, da die Gemeinde dort bauen will - und darin stapeln sich Unmengen an Schrott und Trödel. Die ganzen Sachen hat Jens-Peter in seinen Hochphasen angeschafft, um diese irgendwann einmal gewinnbringend zu verkaufen. Passiert ist aber nichts. Jetzt hoffen die beiden auf Unterstützung durch RTL II-Verkaufsexperte Sükrü Pehlivan. Er hat schon vielen Familien geholfen, angesammelten Trödel zu Geld zu machen. Wird er es auch dieses Mal schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller