RTL II 07:20 bis 08:15 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Das Odyssee-Protokoll USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken S.H.I.E.L.D., wie Coulson und Co. es kannten, liegt in Trümmern. Jahrzehntelang wurde die Geheimdienstorganisation von Terroristen unterwandert. Das Team muss nun mit minimalen Mittel auskommen. Außerdem kann niemandem mehr vertraut werden. Zu allem Überfluss befindet sich Colonel Glenn Talbot nun auf der Jagd nach Coulson und dessen Team. Durch eine geheime Botschaft finden Coulson und seine Agenten eine mehr als geheime S.H.I.E.L.D.-Basis. Doch der diensthabende Agent zieht vorerst nur Coulson ins Vertrauen. Zurecht, denn in seinen Reihen befindet sich unbemerkt ein Maulwurf, der seine düsteren Pläne im Auftrag des Hellsehers weiter verfolgt und alles zerstören könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Brett Dalton (Grant Ward) Bill Paxton (John Garrett) Chloe Bennet (Skye) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Brent Fletcher Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12

