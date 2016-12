Tele 5 22:15 bis 00:10 Actionfilm Barett - Das Gesetz der Rache USA 1993 2016-12-13 01:30 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der erfolglose Rennfahrer und Gelegenheitsdieb Santee hat Pech gehabt. Mit einer Ladung gestohlener Autos ist er von Cops gestoppt worden, und es fielen Schüsse, die Partner und Polizist ins Jenseits schickten. Der verhaftete Santee ahnt, daß er von seinen Auftraggebern übertölpelt wurde, und nutzt die erste Gelegenheit zur Flucht. In Rita, einer zufälligen Geisel, die ebenfalls Polizistin ist, findet er zunächst eine wehrhafte Gegnerin, später aber, als die Fronten sich klären, eine wertvolle Partnerin. Gemeinsam gelingt es dem Paar, Hunderte von Cops in die Irre zu führen, Gangsterhorden gleich im Dutzend mattzusetzen und den Auftraggeber zu stellen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dolph Lundgren (Wellan Santee) George Segal (Lt. Severance) Kristian Alfonso (Rita Marrick) Geoffrey Lewis (Sheriff Cepeda) Michelle Phillips (Esther) Beau Starr (Jack "Rudi" Rudisill) Matt Battaglia (Michael Agnos) Originaltitel: Joshua Tree Regie: Vic Armstrong Drehbuch: Steven Pressfield Kamera: Daniel L. Turrett Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 18

