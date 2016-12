Tele 5 20:15 bis 22:15 Abenteuerfilm Quatermain - Auf der Suche nach dem Schatz der Könige USA 1985 Nach einem Roman von Henry Rider Haggard 2016-12-11 00:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Afrika zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Abenteurer Allan Quatermain wird von der hübschen Professorentochter Jesse Huston angeheuert, ihren entführten Vater zu finden. Sie befreien den Archäologen in Tangola aus den Händen der Halunken Colonel Bockner und Dogati, die er zum Schatz des Königs Salomon führen sollte. Das Trio stiehlt ein Flugzeug. Nach der Bruchlandung fallen sie Kannibalen in die Hände, entkommen und werden von Kukuanas überfallen, deren Königin mit Jesse flieht. Allan rettet Jesse vor der Lava des Vulkanbergs. Der Schatz geht verloren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Chamberlain (Allan Quatermain) Sharon Stone (Jessica Huston) John Rhys-Davies (Dogati) Bernard Archard (Prof. Huston) Herbert Lom (Colonel Bockner) Ken Gampu (Umbopo) June Buthelezi (Gagoola) Originaltitel: King Solomon's Mines Regie: Jack Lee Thompson Drehbuch: Gene Quintano, James R. Silke Kamera: Alex Phillips Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12