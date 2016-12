RTL 20:15 bis 22:05 Trickfilm Ich - Einfach Unverbesserlich 2 USA 2013 2016-12-11 23:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Ex-Superschurke Gru genießt mit seinen drei Töchtern und den Minions sein ruhiges Leben in der idyllischen Vorstadt. Doch eines Tages braucht die Agentin Lucy seine Hilfe, um den Dieb des PX-41-Serums zu fassen, das alle Lebensformen in aggressive Fressroboter verwandelt. – Klasse In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Rohrbeck (Gru) Martina Hill (Lucy Wilde) Sarah Kunze (Agnes) Thomas Danneberg (Silas Ramsbottom) Peter Groeger (Dr. Nefario) Sonya Kraus (Shannon) Originaltitel: Despicable Me 2 Regie: Pierre Coffin, Chris Renaud Drehbuch: Cinco Paul, Ken Daurio Musik: Heitor Pereira