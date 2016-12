RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Krimiserie Law & Order Ist Ehre zu teuer? USA 2007 2016-12-11 02:50 HDTV Live TV Merken Zwei Obdachlose, die beide durch einen Tritt gegen den Kopf getötet wurden, werden aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass einer der Toten, David Kreidel, im Irak gekämpft hat und eine posttraumatische Störung davongetragen hatte. Um Geld für eine Pension zu sparen, wurde er wegen einer Persönlichkeitsstörung in Unehren entlassen und ist auf der Straße gelandet. Die Ermittlungen führen zu zwei jungen Männern und einer jungen Frau, die als so genannte Drücker unterwegs sind und Zeitschriftenabos verkaufen. Einer von ihnen, Robert Cole, war ebenfalls im Irak, war dort gefährlich am Kopf verletzt worden und im Linden-Krankenhaus in Brooklyn nachbehandelt worden. Als Rubirosa und McCoy bei ihren Ermittlungen das Krankenhaus in Augenschein nehmen, stellen sie enorme Missstände fest. Cole war dort unter unwürdigen Umständen untergebracht und ebenfalls in Unehren wegen seiner Tobsuchtsanfälle aus der Army entlassen worden. Wegen dieser unehrenhaften Entlassung wird ihm die weitere ambulante Behandlung versagt, und er, der eigentlich mit Psychopharmaka ruhig gestellt werden muss, ist alles andere als fähig, seine Wutattacken ohne diese Medikamente in den Griff zu bekommen. Die beiden Obdachlosen sind also gestorben, weil die Army Geld sparen wollte, und in großer patriotischer Pose will McCoy diese Umstände und Zustände anprangern. Doch zu Prozessbeginn wird ihm von seinen Vorgesetzten ein Maulkorb verpasst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Milena Govich (Det. Nina Cassady) S. Epatha Markerson (Lt. Anita Van Buren) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Vincent Piazza (Peter Harris) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: William N. Fordes Kamera: William Klayer Musik: Mike Post