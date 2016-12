RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Gloria ( (2) CDN, USA 2011 2016-12-11 01:10 HDTV Merken Langstons Ex-Frau Gloria und ihr neuer Mann Phil Baker haben das vermeintlich nette Pärchen, das sie bei Glorias Konzert kennen gelernt haben, zu sich nach Hause eingeladen. Drei Tage später wird Phils Leiche in einem Müllcontainer gefunden. Die örtliche Polizei vermutet, dass Nate Haskell hinter dem Mord stehen könnte und bittet - gegen den Widerstand des zuständigen Detective Daniel Sousa das CSI-Team aus Las Vegas um Mitarbeit. Als Langston die Leiche sieht, erkennt er direkt Haskells Handschrift. Sofort fahren die Ermittler in die Wohnung von Phil und Gloria und finden dort zwar ein blutiges Schlachtfeld, aber keine Gloria, vor. Da Ray persönlich zu stark in den Fall involviert ist, schickt ihn Catherine zurück nach Las Vegas. Doch auf dem Weg zum Flughafen "entwischt" Ray seinem Fahrer und beschließt einen Alleingang. Er besorgt sich eine Waffe sowie einen Laptop und macht sich auf die Suche nach Haskell. Unterdessen finden die Ermittler die Leiche von Tina Vincent, Haskells Begleiterin. Schnell wird klar, dass die junge Frau vor ihrem Tod gefoltert wurde und nachdem am Tatort auch Blut von Ray Langston gefunden wird, vermutet Detective Sousa, dass Langston Tina gefoltert und ermordet hat, um von ihr den Aufenthaltsort seiner Ex-Frau Gloria zu erfahren. Die Kollegen sind schockiert - ist Langston tatsächlich ein Mörder? Ungeachtet der Fahndung nach ihm, macht Langston weiter Jagd auf seinen Widersacher und setzt die Suche nach Gloria fort. Doch als er sie schließlich entdeckt, wird er bereits erwartet - von Nate Haskell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marg Helgenberger (Catherine Willows) Laurence Fishburne (Dr. Raymond Langston) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Wallace Langham (David Hodges) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Christopher Barbour, Don McGill Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12

