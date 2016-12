RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie CSI: Miami Nur 24 Stunden USA 2003 2016-12-11 23:40 HDTV Merken Die junge Abby Sandoval wurde vor einigen Monaten beim Autofahren durch einen Kopfschuss getötet. Horatio soll nun vor Gericht gegen den Angeklagten Lorenzo Escalante aussagen. Doch Tim platzt mit einer schockierenden Nachricht in die Verhandlung: Ein weiteres Mädchen wurde auf dieselbe Weise ermordet, und die Tote sieht Abby Sandoval auffallend ähnlich. Sollte Escalante womöglich unschuldig sein und die Morde auf das Konto eines gefährlichen Serientäters gehen? Horatio erbittet sich von der Staatsanwaltschaft eine Verhandlungspause und nimmt die Ermittlungen wieder auf. Nach genauer Untersuchung von Tatort und Leiche kommt Horatio zu dem Schluss, dass im neuerlichen Fall ein Nachahmungstäter am Werk war. Und mit dieser Vermutung hat er nicht unrecht: Um Escalante zu entlasten, hat dessen persönlicher Assistent Carl das Mädchen auf dieselbe Art ermordet wie zuvor sein Chef Abby Sandoval. Carl geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, beide Mädchen ermordet zu haben. Alles sieht danach aus, als würde Escalante ungeschoren davon kommen. Doch dann machen Horatio und Tim ein paar interessante Entdeckungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lieutenant Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Rory Cochrane (Tim Speedle) Khandi Alexander (Alexx Woods) Richard Yniguez (Lorenzo Escalante) José Zúñiga (Carl Galaz) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Steven Maeda Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12