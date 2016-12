RTL NITRO 19:25 bis 20:15 Actionserie Das A-Team Marias Mutter USA 1983 HDTV Live TV Merken Ein Grenzpolizist organisiert für den amerikanischen Unternehmer Prince billige mexikanische Hilfsarbeiter, die illegal über die Grenze geschafft werden sollen. Bei einem nächtlichen Transport flüchtet die kleine Maria und läuft in Los Angeles B.A. in die Arme. Sie bittet ihn, ihre Mutter zu finden, die ebenfalls Opfer von Princes Menschenhandel wurde und seither verschwunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John 'Hannibal' Smith) Dirk Benedict (Templeton 'Faceman' Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Dwight Schultz ('Howling Mad' Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Jack Ging (Border Patrol Lt. Taggart) Dennis Lipscomb (Prince) Originaltitel: The A-Team Regie: Bruce Kessler Drehbuch: Richard Christian Matheson, Thomas Szollosi, Frank Lupo Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6