RTL NITRO 10:25 bis 11:10 SciFi-Serie Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension Exodus (1) USA 1997 Quinn und seine Freunde landen in einer Dimension, in der der Kalte Krieg noch immer fortgeführt wird. Russland und Amerika bringen sich nichts als Misstrauen entgegen, und das Wettrüsten verschlingt langsam die Staatshaushalte. Kaum angekommen, geraten die Sliders ins Visier des US-Militärs. Sie werden für Kommunisten gehalten, da sie vergeblich versuchen, einen durch einen Schuss schwer verwundeten Wissenschaftler zu retten. Arturo erkennt den Mann als den prominenten Kosmologen Dr. Jariabek, dessen Theorie er sehr gut kennt. Plötzlich tauchen Soldaten auf und versuchen, die Sliders zu verhaften. Nachdem die vier Freunde durch einen Trick entfliehen konnten, suchen sie in Dr. Jariabeks Büro nach dem Grund für dessen Ermordung. Arturo entdeckt schließlich, dass ein bedrohlicher Pulsar auf die Erde zurast, dessen gefährliche Strahlung einen Großteil des Lebens in Russland auslöschen würde... Schauspieler: Cleavant Derricks (Rembrandt "Crying Man" Brown) Jerry O'Connell (Quinn Mallory) Sabrina Lloyd (Wade Wells) John Rhys-Davies (Maximilian Arturo) Kari Wuhrer (Captain Maggie Beckett) Roger Daltrey (Colonel Angus Rickman) Krzysztof Pieczynski (Dr. Vladimir Jariabek) Originaltitel: Sliders Regie: Jim Charleston Drehbuch: Tony Blake, Paul Jackson Kamera: Robert Hudecek, Glen MacPherson Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12