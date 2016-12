RTL NITRO 07:00 bis 07:55 Serien Rauchende Colts Der Richter von Silverton USA 1975 Live TV Merken Matt Dillon erschießt einen flüchtigen Mörder, was Richter Flood zu seinem eigenen Vorteil nutzt: Er ordnet Matt an, in seiner privaten Silbermine Zwangsarbeit abzuleisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Arness (Matt Dillon) Milburn Stone (Doc Adams) Ken Curtis (Festus Haggen) John Colicos (Richter Flood) Buck Taylor (Newly) Hal Williams (Widge) William Smith (Latch) Originaltitel: Gunsmoke Regie: Bernard McEveety Drehbuch: Earl W. Wallace Musik: Bernard Herrmann, Franz Waxman

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 118 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 54 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min.