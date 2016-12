VOX 13:35 bis 14:30 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Kurzer Prozess USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Richterin Gloria Barton (Stella Maeve) wird in ihrem Haus erschossen. Goren (Vincent D'Onofrio) und Earnes (Kathryn Erbe) finden heraus, dass sie kurz zuvor einigen Häftlingen das Besuchsrecht untersagt hatte. Erste Spuren führen ins rechtsradikale Milieu, enden aber im Nichts. Kurz darauf wird ein weiterer Richter tot aufgefunden. Neben der gleichen Munition, wird auf dieselbe Sorte von Früchten wie in Bartons Haus am Tatort gefunden. Die Nachforschungen führen zu Lloyd (David Andrews), der vor einiger Zeit das Sorgerecht für seinen Sohn verloren hat. Rächt sich dieser nun an den Richtern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (ADA Ron Carver) David Andrews (Lloyd Wilkes) Jeremy Blackman (Eric Wilkes) Susan Angelo (Judge Barton) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Diana Son Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16