VOX 07:10 bis 08:05 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Letzter Ausweg USA 2005 2016-12-11 10:55 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der junge Carmine freut sich auf eine aufregende Party, zu der er sich mit vier Fremden verabredet hat. Statt zur Party-Location fährt der Fahrer den Wagen jedoch auf einen Bahnübergang, wo er von einem Zug gerammt wird. Alle fünf Insassen sind sofort tot. Offenbar hatten sich die Todesopfer über das Internet zum gemeinschaftlichen Selbstmord verabredet. Carmine gehörte allerdings nicht dazu: Jemand anderes hatte sich als Carmine ausgegeben, um diesen in das Todesfahrzeug zu locken. Goren und Eames sehen sich in Carmines Firma um und stellen dabei fest, dass sein Kollege Hubert dieselben Ausdrücke benutzt wie der vermeintliche Carmine im Internet. Hat er seinen Mitarbeiter auf dem Gewissen? Und wenn ja: warum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Patrick Garner (Douglas Hagman) Arye Gross (Hubert) Darrell Hammond (Leonard Timmons) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post

