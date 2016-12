SWR 20:15 bis 21:45 Dokumentation Baden-Württemberg von oben D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Es geht nach Tübingen, wo junge Studenten morgens auf dem Markt Gemüse kaufen und zur Landeshauptstadt, dem Stuttgarter Kessel. Geschützt vom Regenschatten des Schwarzwaldes gehört die Stadt zu den sonnigsten Gebieten Deutschlands. Viele einflussreiche Firmennamen wie Bosch, Porsche und Daimler haben sich hier niedergelassen. Die Reise geht weiter zur Residenzstadt Ludwigsburg und einzigartigen Blicken auf die große Schlossanlage. Nach einem Abstecher am Dreistädteeck von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen zeigt die Dokumentation auch Pforzheim aus der Vogelperspektive und gedenkt an den verheerenden Angriff am 23. Februar 1954, als innerhalb weniger Minuten mehr als 20.000 Menschen starben. Das Schmuckstück des Schwarzwaldes war zerstört. Die Reise führt außerdem zum Kaiserstuhl, der als Toskana Deutschlands gilt. Natürlich dürfen auch Freiburg und der Feldberg, der höchste Berg diesseits der Alpen, nicht fehlen. Die außergewöhnliche Reise endet schließlich am Bodensee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baden-Württemberg von oben Drehbuch: Peter Bardehle, Julia Zantl