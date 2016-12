SWR 09:30 bis 11:00 Reise Wunderschön! Auf dem Silbertrail - Schatzsuche im Erzgebirge / Bergbau und Handwerk / Weihnachtsland / Sportliche Herausforderungen D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das Erzgebirge birgt eine Menge Schätze: Silber, Kobalt, Uran, Zinn wurden hier einst aus seinen Bergwerken gewonnen. Die wertvollen Erzvorkommen gaben der Region im Süden Sachsens an der Grenze zu Tschechien ihren Namen. Berühmt ist das Erzgebirge heute für seine Handwerkskunst: Bunt bemalte Räuchermännchen, Pyramiden, Engel und Nussknacker aus Holz sind seit Generationen der Inbegriff von Weihnachtsromantik. Tamina Kallert ist auf der "Silberstraße" unterwegs, von Freiberg über Annaberg-Buchholz bis Schneeberg. Zusammen mit dem Journalisten Sebastian Steger begibt sie sich auf Schatzsuche: Sie trifft Nachwuchshandwerker, die neue Impulse setzen, taucht ab in alte Bergwerke, besucht das Jagdschloss Augustusburg und die Terra-Mineralia-Ausstellung auf Schloss Freudenstein. Auf dem 1.215 Meter hohen Fichtelberg begegnet sie dem mehrfachen Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön! Regie: Ulrike Bartels