Sat.1 20:15 bis 23:00 Show The Voice of Germany Halbfinale D 2016 2016-12-11 01:05 Live 16:9 HDTV Merken Team Michi & Smudo: Von Anfang bis zum Ende auf dem Hot-Seat: Marc Amacher musste während den Sing-Offs ganz schön zittern, doch komplett umsonst. Denn die Fantas wollen seine rauchicge Stimme um keinen Preis gehen lassen und nehmen ihn mit ins Halbfinale. Und auch Robert Ildefonso sorgt für eine fette Überraschung bei den Sing-Offs: Er überzeugt nicht nur gesanglich, sondern legt auch noch einen coolen Dance-Move aufs Parkett und macht Beatbox. Das haut die Fantas um und sie wollen ihn unbedingt im Halbfinale sehen. Yasmin Sidibe machte eine krasse Verwandlung durch: Vom unscheinbaren Mädchen zu einer kleiner Rampensau! Michi und Smudo sind total geflashed und tauschen sie gegen Jonny Vom Dahl. Team Andreas: Lucie Fischer hatte es als einziges Mädchen in Team Andreas nicht leicht. Und obwohl sie in den Blind Auditions nur einen Buzzer bekam, bleibt sie auf dem Hot-Seat sitzen und darf ins Halbfinale einziehen. In den Battles konnte sich Michael Caliman in einem harten Kopf-an-Kopf Rennen gegen Anna-Maria durchsetzen. Und auch in den Sing-Offs kann er beweisen, dass er gute Chancen auf den Sieg hat. Er bleibt auf dem Hot-Seat! Andreas gibt zu ein riesen Tay Schmedtmann Fan zu sein. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er dem 20-Jährigen unbedingt einen Platz im Halbfinale geben muss. Leider muss dafür Joel seinen Sitz räumen!Team Yvonne: Friedemann Petter überzeugte Yvonne von Anfang an mit seiner einzigartigen Stimme. Und auch im Sing-Off kann er sie überzeugen: Für ihn geht es ins Halbfinale! Boris Alexander Stein hatte in der Blind Audition nur einen Buzzer bekommen. Doch Yvonne war sich sicher, dass viel Potenzial in ihm steckt. Im Battle und im Sing-Off beweist er endgültig, dass er das Zeug zum Sänger hat und darf ins Halbfinale! Auch Vera Tavares hat eine ganz besondere Stimme, an der Yvonne unbedingt mit ihr arbeiten wollte. Und in den Sing-Offs zeigt sich erneut, dass Vera es absolut verdient hat, ins Halbfinale zu gehen!Team Samu: Stas Schurins überzeugte in der Blind Audition alle Coaches von seiner Stimme. In den Sing-Offs schafft er es, den letzten Hot-Seat zu ergattern und somit im Halbfinale zu sein! Der 23-jährige Flo Unger bekam ebenfalls vier Buzzer in den Blind Auditions. Seitdem hat er sich von Show zu Show verbessert und darf daher nun stolz ins Halbfinale einziehen! Robin Resch zeigt bei allen Auftritten, wie viel Gefühl in seiner Stimme liegt. Samu kann ihn einfach nicht gehen lassen und somit bekommt Robin einen Hot-Seat fürs Halbfinale! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Marc Amacher, Robert Ildefonso, Yasmin Sidibe (Team Michi & Smudo), Lucie Fischer, Michael Caliman, Tay Schmedtmann (Team Andreas), Friedemann Petter, Boris Alexander Stein, Vera Tavares (Team Yvonne), Stas Schurins, Flo Unger, Robin Resch (Team Samu). Ju Originaltitel: The Voice of Germany