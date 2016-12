Sat.1 07:50 bis 08:10 Diskussion So gesehen - Talk am Sonntag D 2016 16:9 HDTV Merken Die Stimme ist die alte. Die Optik nicht: Die Haare sind ab. War ohnehin nur ein Toupet bei Sänger Helmut Lotti. Damit ist es jetzt aber vorbei. Irgendwo auch eine Folge der ausgedehnten Denkpause, die Lotti sich nahm. Doch die Bühne ist sein "Spielplatz" mit Pop, Swing und Klassik. Und deswegen ist der Künstler nun wieder zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Helmut Lotti Originaltitel: So gesehen - Talk am Sonntag

