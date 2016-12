Nick 04:45 bis 05:05 Comedyserie Victorious Die Frühstücksbande USA 2012 Merken Tori, Jade, Beck, Andre, Robbie und Cat müssen am Samstag, in der Bibliothek der Schule, nachsitzen. Aufsicht hat der fiese Lehrer Mr. Dickers. Aus der anfänglichen Langeweile entstehen immer mehr Spannungen. Jade geht auf Cat und Robbie los, da die niemandem verraten haben, dass sie Veganer sind. So fühlen die Beiden sich gezwungen, doch ein Taco zu essen, das Tori zuvor über Trina in die Schule geschleust hat. Andre bekommt vorübergehend einen Kick und tanzt wie ein Wilder. Dann gesteht er, wie sehr er sich unter Druck fühlt. Tori zeigt, dass sie mit den Füßen Pfeil und Bogen schießen kann. Und aus Jade platzt der Neid heraus. Am Ende wird Robbie frisiert und bandelt mit Cat an. Relaxt verlässt die Truppe die Schule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Jake Farrow, Dan Schneider Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia