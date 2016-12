Nick 19:35 bis 20:05 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Sag-immer-die-Wahrheit-oder-auch-nicht-Ding USA 2015 Merken An der Pootatuck Middle School ist Wahlfachtag und das neue Ding von CJ und ihren 2 Freunden ist es, immer die Wahrheit zu sagen. CJ hat sich für den Töpferkurs entschieden, ihr Schwarm aus der Achten aber für den Theaterkurs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Christofferson (Lunch Lady Natasha Villavovodovich) Henry Dittman (Mr. Martin) Marcus Folmar (Mr. Bandt) Nicholas Furu (Dale Stubbs) Owen Joyner (Crispo Powers) Nay Nay Kirby (Pretty Girl) Isabela Moner (CJ Martin) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Joe Menendez Drehbuch: Lazar Saric