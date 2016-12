WDR 04:45 bis 05:35 Show NRW-Sportler des Jahres 2016 - Verleihung der FELIX-Awards Aufzeichnung vom 09.12.2015 aus Dortmund D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken 10 Jahre FELIX-Awards. Zum Ende des besonderen Sportjahres 2016 mit EURO und Olympia werden die besten Sportler aus NRW geehrt. Die Gala-Veranstaltung findet in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Neben den üblichen Kategorien wird im Jubiläumsjahr auch der herausragende NRW-Sportler des letzten Jahrzehnts mit einem Sonder-Felix ausgezeichnet. Der WDR zeigt die Höhepunkte dieser Veranstaltung am 10.12.2016 ab 15.55 Uhr. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anke Feller, Claus Lufen Originaltitel: NRW-Sportler des Jahres 2016