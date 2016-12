WDR 16:45 bis 18:15 Show Weihnachtsfeier unterm Baum. Mit WDR 4. D 2016 2016-12-23 00:55 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Moderation: Stefan Verhasselt "Weihnachtsfeier unterm Baum. Mit WDR 4." - Die gibt es am 8. Dezember in der Dortmunder Innenstadt. "Umsonst und draußen" singen und feiern dort am Donnerstag vor dem dritten Advent ein Dutzend Top-Musiker: Die schönsten Pophits der 60er, 70er und 80er, gespickt mit vielversprechendem Neuen, ob national oder international zieht sich durch das Programm der WDR 4 Weihnacht, moderiert von Stefan Verhasselt. Dabei sind unter anderem: - Cassandra Steen wird ein neues Weihnachtslied singen. Spätestens seit 2009 und ihrem Song "Stadt" kennen wir sie aus unserem Radio. - Johnny Logan ist dabei. Der Ire hat 1980 und 1987 den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest, ESC) gewonnen. "What's another year" und "Hold me now" haben wir alle noch im Ohr. Singt er bestimmt auch in Dortmund. - Er war auch schon beim ESC: Guildo Horn. "Guildo hat euch lieb" - das gilt immer noch. Auf der Bühne gibt er alles für seine Fans. Ob er seine beliebten Nussecken für alle mitbringt, ist nicht bekannt... - "Silence is golden": The Tremeloes zeichnen für diesen Welthit verantwortlich. Sie wecken auf unserer Bühne musikalische Erinnerungen an die Sechziger. - Benjamin Boyce kommt auch! Der war von 1992 bis 1998 bei Caught in the Act, also ein echter Boygroup-Mädchenschwarm. Seit Jahren ist er als Solo-Künstler unterwegs, gerade ist seine neue Single erschienen: "I'm free". - Und die Stars der Neuen Deutschen Welle rocken unsere Bühne. Markus will Spaß, Fräulein Menke besingt hohe Berge und Peter Hubert von UKW ist verschossen in deine Sommersprossen. Wieder drei Ohrwürmer mehr. - Feuerzeuge raus, mit ihnen wird's besinnlich: Stars for Christmas feat. Chris Andrews, Sally Carr, Toni Willé - Aus Kalifornien kommt Tony Carey zur WDR 4 Weihnacht. In Deutschland bekannt wurde er durch die ARD-Fernsehserie "Wilder Westen inclusice" über eine Amerika-Reisegruppe. Dafür sang er den Titelsong "Room with a view", bis heute gern gespielt in Ihrem Lieblingsradio. - Die WDR 4 Band hat ein Heimspiel auf der Dortmunder Weihnachtsbühne. Viele Mitglieder kommen nämlich aus der Ecke. Das WDR Fernsehen schneidet die ganze Veranstaltung mit und strahlt sie an zwei Terminen im Weihnachtsprogramm aus: 11. Dezember 2016, 16.45 Uhr: "Weihnachtsfeier unterm Baum. Mit WDR 4." (Wdh. am 23./24. Dezember 2016, 00.55 Uhr) 24. Dezember 2016, 18.00 Uhr: "Heiligabend unterm Baum. Mit WDR 4." Im Radio läuft die WDR 4 Weihnacht am 16.12.2016 von 20.05 bis 22.00 Uhr auf WDR 4. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Verhasselt Gäste: Gäste: Cassandra Steen, Johnny Logan, Guildo Horn, The Tremeloes, Benjamin Boyce, Markus, Fräulein Menke, Peter Hubert, Chris Andrews, Sally Carr, Toni Willé, Tony Carey, WDR 4 Band Originaltitel: Weihnachtsfeier unterm Baum. Mit WDR 4.