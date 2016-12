WDR 13:10 bis 14:45 Historienfilm Die schwarzen Brüder D, CH 2013 Nach dem Roman von Lisa Tetzner und Kurt Held Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um den Arzt für die kranke Mutter bezahlen zu können, wird der 13-jährige Giorgio (Fynn Henkel) aus dem Tessiner Bergdorf, in dem er aufwächst, nach Mailand verkauft, um dort als Kaminfeger zu arbeiten. Ein langes und beschwerliches Abenteuer steht ihm bevor. * Der 13-jährige Giorgio (Fynn Henkel) lebt im Tessin in armen, aber glücklichen Verhältnissen. Als sich seine Mutter (Sabine Timoteo) bei einem Waldbrand schwer verletzt, weiß der Vater (Leonardo Nigro) nicht, wie er den Arzt bezahlen soll. In höchster Not verkauft er Giorgio an den Mann mit der Narbe (Moritz Bleibtreu). Dieser hat nur ein Ziel: Er will den Jungen zu Geld machen. Giorgio soll in Mailand als Kaminfegerjunge arbeiten. Ein langes und beschwerliches Abenteuer steht ihm bevor. Doch er ist nicht ganz allein. Alfredo (Oliver Ewy), den er auf der gefährlichen Reise nach Mailand kennenlernt, teilt das gleiche Schicksal und macht ihm mit seinen Kreuzrittergeschichten Mut, das Leid auch in der feindlichen Fremde zu ertragen. Die beiden werden Blutsbrüder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Moritz Bleibtreu (Antonio Luini) Fynn Henkel (Giorgio) Richy Müller (Pater Roberto) Waldemar Kobus (Battista Rossi) Dominique Horwitz (Meister Zitrone) Ruby O. Fee (Angeletta) Oliver Ewy (Alfredo) Originaltitel: Die schwarzen Brüder Regie: Xavier Koller Drehbuch: Fritjof Hohagen, Klaus Richter Kamera: Felix von Muralt Musik: Balz Bachmann Altersempfehlung: ab 6