WDR 07:15 bis 08:00 Dokumentation Traumberuf Bäuerin - Eine junge Landwirtin im Münsterland D 2015 2016-12-12 09:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Bettina Hueske ist gerade 22 Jahre alt geworden und steht am Anfang ihres Berufslebens als Bäuerin. Im Sommer 2014 hat sie ihre Abschlussprüfung zur staatlich geprüften Agrarbetriebswirtin mit Auszeichnung bestanden und arbeitet seitdem auf dem elterlichen Bauernhof, den sie später einmal führen wird. 90 Milchkühe stehen im Stall der Landwirtsfamilie in Südlohn im Kreis Borken. Melken, Füttern und die Arbeit auf den Wiesen und Feldern diktieren den Tagesablauf - auch am Wochenende. Bettina Hueske ist außerdem begeisterte Züchterin und hat schon mehrere Preise gewonnen. Wer der 22-Jährigen bei der Arbeit zusieht, der merkt schnell, die junge Frau hat ihren Traumberuf gefunden und lebt ihr Leben für die Landwirtschaft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Traumberuf Bäuerin Regie: Stephan Hackenbroch

