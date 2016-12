RTL Passion 04:45 bis 05:10 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Bernd kann zunächst mit dem Hinweis, für die Tatzeit ein Alibi von Sylvia zu haben, Tanjas Verdächtigung abwehren. Obwohl Tanja arrangiert, dass die Lahnsteins das belastende Buch über Giftschlangen in Bernds Tasche finden, neigt Johannes dazu, eher Bernds als ihrer Version Glauben zu schenken. Während Bernd hofft, der Intrige damit entronnen zu sein, manipuliert Tanja im zweiten Schritt Sylvia dazu, eine Falschaussage zu tätigen, um so Bernd zu belasten und Rache für seine vergangenen Schandtaten zu nehmen. Leonard zögert zunächst, seinen Gefühlen zu Cécile nachzugeben, ist dann aber doch glücklich, als er sie in die Arme nehmen kann. Die beiden wollen im Pensionszimmer ihre Zweisamkeit genießen, aber Ingas Kommen mahnt sie an die für ihre Affäre gefährliche Außenwelt. Auf Leonards Vorschlag hin ziehen sich die beiden in ein abgelegenes Ferienhaus zurück, wo sie endlich ihre Liebe frei und leidenschaftlich leben können. Sie werden jedoch durch einen Anruf von Johannes jäh aus ihre Träumen in die Realität zurückgerissen. Arno und Elisabeth sind schockiert, als sie aus der Zeitung erfahren, dass Rush tot ist. Als die beiden sich Klarheit über die Auswirkungen auf den Bau des Kongresszentrums verschaffen wollen, stellen sie überrascht fest, dass Sylvia neuerdings wieder eine hohe Position in der Lahnstein Holding einnimmt. Sylvias fadenscheinige Ausreden schüren Misstrauen bei den Brandners. Arno und Elisabeth fühlen sich von ihr verraten. Auch Johannes' Zusicherung verhindert nicht, dass sie um ihre Existenz fürchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics