RTL Passion 23:35 bis 00:00 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Jenny schafft durch Deniz' Unterstützung tatsächlich, ihre Verletzung über Simones Vorwürfe hinter sich zu lassen. Auch die Halle in Duisburg und der geplante Ausbau zum Pumpwerk 2 lassen sie nach vorn schauen. Nicht ahnend, dass Simone entschlossen ist, Jenny für ihren vermeintlichen Betrug eine Lektion zu erteilen... Christoph hat begriffen, dass er seine Verantwortung für seine Familie ernster nehmen muss. Doch Thomas' Vorschlag, dass er mit Vanessa und Henry eine Auszeit von Essen nehmen und sie sich gemeinsam erholen sollen, scheint im Wissen um den Konflikt zwischen Jenny und Simone nicht umsetzbar. Aber so schnell geben Christoph und Vanessa nicht auf... Ingo steht kurz vor seiner Abreise in die USA, wo er Diana suchen und ihr seine Liebe gestehen will. Doch was ist, wenn er Diana wirklich von seinen ehrlichen Absichten überzeugen kann? Die anfängliche Euphorie weicht der Erkenntnis, dass er sich entscheiden muss: Zwischen seinen Freunden und seiner Schwester in Essen, oder der Frau, die er liebt, im fernen Seattle - denn zurückkehren können Diana und Ingo wegen Jennys Erpressung nicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

