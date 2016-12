John ist auf den Geburtstag einer Schulkameradin eingeladen. Auf der Feier sprechen die Kids auch über den Sportunterricht, an dem John wegen seines Asthmas nicht teilnehmen wird. Da John diese Schwäche vor seinen neuen Freunden unangenehm ist, gibt er vor, sich eine Sportverletzung zugezogen zu haben. John ist erleichtert, da alle ihm glauben. Wird John seine Notlüge aufrecht halten können? Sandra gibt sich mit dem Gutschein dem Kaufrausch hin und erzählt dem Radiomoderator im Interview, wie glücklich sie ist. Doch das Glück währt nicht lang, denn schon zu Hause interessiert sie das gekaufte Zeug nicht mehr. Senta hört das Interview im Radio und freut sich, dass es Sandra wieder gut geht. Als Senta sich die Einkäufe zeigen lassen will, überspielt Sandra ihre Sucht. Nico verfolgt die beiden Schläger, und Cora versorgt Leons Wunden. Dabei erkennt sie, dass sie Leon noch liebt, doch sie beschließt, Nico ihre Gefühle zu verschweigen. Am nächsten Tag bittet Nico Cora, nach Leon zu sehen. Als sie bei Leon auftaucht, wird Leon die Situation zusehends unangenehm. Er will für immer aus Coras und Nicos Leben verschwinden. Als Cora ihn vom Gegenteil überzeugen will, kann sie ihre wahren Gefühle kaum noch verbergen. In Google-Kalender eintragen