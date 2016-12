kabel eins 20:15 bis 22:15 Reportage Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur Die Entführung und der Tod der zehnjährigen Ursula Herrmann / Die kriminelle Karriere von Crash-Kid Dennis / Der Amoklauf von Erfurt D 2016 2016-12-13 01:10 16:9 HDTV Merken 35 Jahre nach der Tat hat einer der spektakulärsten Kriminalfälle ein juristisches Nachspiel. Es geht um die Entführung und den Tod der damals zehnjährigen Ursula Herrmann. Am 15. September 1981 wird sie in einem Waldstück im bayerischen Eching von ihrem Kidnapper überwältigt und in eine Kiste gesperrt. Weil die dort installierte Belüftungsanlage nicht funktioniert, erstickt das Mädchen qualvoll. Und: Die kriminelle Karriere von Crash Kid Dennis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur Altersempfehlung: ab 12