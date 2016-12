kabel eins 18:10 bis 20:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Bella Rosa", Heubach D 2016 16:9 HDTV Merken Das italienische Restaurant in Heubach "Bella Rosa" läuft nicht. Chef Pietro kann seinen Laden nicht mehr lange halten. Während er seine Familie kaum noch sieht, hat er seine Kumpels im Restaurant und genau das ist das Problem. Servicekraft Fabian, Pizzabäcker Flo und Aushilfskoch Gianni mögen ihren Chef, aber wünschen sich mehr Führung. Schnell stellt Frank Rosin zudem fest, dass die deutsch-italienische Küche bei den Gästen nicht ankommt. Das italienische Restaurant in Heubach "Bella Rosa" läuft nicht. Chef Pietro kann seinen Laden nicht mehr lange halten. Sogar die Gehälter seiner Mitarbeiter kann er nicht pünktlich zahlen. Der Familienvater ist jeden Tag in seinem Restaurant, sieht seine Kinder kaum, und doch kommt nix dabei rum. Darunter leidet vor allem Ehefrau Lisa. Sie möchte endlich mal wieder etwas mit Pietro und den Kindern unternehmen. Seine Kumpels hat Chef Pietro im Restaurant und genau das ist das Problem. Servicekraft Fabian, Pizzabäcker Flo und Aushilfskoch Gianni mögen ihren Chef, aber wünschen sich mehr Führung. Schnell stellt Frank Rosin fest, dass die deutsch-italienische Küche bei den Gästen nicht ankommt und vor allem, dass man sich im "Bella Rosa" nicht wirklich wie in Italien fühlt. Der schüchterne Pietro muss aus sich rauskommen und seine Gäste mit typisch, charmanter "Italo-Art" vom eigenen Restaurant überzeugen. Frank Rosin geht mit dem verzweifelten Gastronomen durchs Feuer und versucht alles, um den liebevollen Familienvater von seiner Verlustangst zu befreien und seinem Restaurant durch typisch sizilianische Küche einen neuen Touch zu verleihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!