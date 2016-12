kabel eins 16:10 bis 18:10 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! Das "Savanna" in Berlin D 2013 16:9 HDTV Merken Der gebürtige Sudanese Jonas Gebresselassie (46) eröffnete vor vier Jahren das afrikanische Restaurant "Savanna" mitten im beliebten Berliner Szenekiez Prenzlauer Berg. Eigentlich müsste das Lokal florieren - andere Restaurants in der Straße laufen schließlich auch gut. Doch die Gäste bleiben aus. Jetzt droht dem zweifachen Familienvater der finanzielle Ruin. Jonas' Freunde haben Frank Rosin um Hilfe gerufen. Eine Menge Arbeit wartet auf den Sternekoch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!