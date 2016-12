kabel eins 13:00 bis 14:00 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial Das beste Käsefondue des Allgäus D 2016 16:9 HDTV Merken Heute dreht sich bei "Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial" alles um das Thema Käse. Gerade in der Winterzeit ist das Fondue eine beliebte Alternative zur klassischen Brotzeit. Andreas C. Studer und seine Jurykollegen suchen im Allgäu das beste Käsefondue. Die Konkurrenten sind der "Bauernkeller" aus Fischen, die "Kaas-Fee" aus Oberstaufen und das "Hotel Zum Senn" aus Oberjoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial