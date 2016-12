sixx 21:55 bis 00:10 Komödie This Christmas USA 2007 2016-12-11 01:40 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken R&B-Star Chris Brown zeigt in dieser herzerwärmenden Weihnachtsgeschichte sein schauspielerisches Talent. Zum ersten Mal nach sieben langen Jahren versammelt sich die Großfamilie Whitfield unter einem Dach, um gemeinsam die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. In diesen Jahren hat sich viel getan - Scheidungen, Schicksalsschläge und überraschende Lebenswendungen. Die Zeit ist reif, um sich auszutauschen und neu kennen und schätzen zu lernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Delroy Lindo (Joseph 'Joe' Black) Idris Elba (Quentin Whitfield Jr.) Loretta Devine (Shirley Ann 'MaDere' Whitfield) Columbus Short (Claude Whitfield) Regina King (Lisa Moore) Keith Robinson (Devean Brooks) Laz Alonso (Malcolm Moore) Originaltitel: This Christmas Regie: Preston A. Whitmore II Drehbuch: Preston A. Whitmore II Kamera: Alexander Gruszynski Musik: Marcus Miller Altersempfehlung: ab 12