sixx 20:15 bis 21:55 Komödie Mein Schatz, unsere Familie und ich USA 2008 2016-12-11 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hochkarätig besetzte, turbulente Romantic Comedy. Traumpaar Reese Witherspoon und Vince Vaughn finden sich unerwartet im familiären Weihnachtsstress. Pointierte Gags und gute Stimmung garantiert!Wie jedes Jahr will das unverheiratete Paar Brad und Kate zu Heiligabend dem Weihnachtsstress mit geschiedenen Eltern und anstrengenden Verwandten entfliehen. Wegen dichten Bodennebels ist der Flughafen diesmal jedoch geschlossen. Und so fällt der Flug in die unbeschwerte Zweisamkeit ins Wasser. Jetzt sind Brad und Kate gezwungen, gleich vier Familien-Weihnachtsfeiern über sich ergehen zu lassen, was ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (Brad) Reese Witherspoon (Kate) Robert Duvall (Brads Vater Howard) Jon Favreau (Denver) Mary Steenburgen (Kates Mutter) Jon Voight (Kates Vater Creighton) Dwight Yoakam (Pastor Phil) Originaltitel: Four Christmases Regie: Seth Gordon Drehbuch: Caleb Wilson, Jon Lucas, Scott Moore, Matt Allen Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 6