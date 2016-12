sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Katastrophe am Valentinstag USA 2010 2016-12-12 12:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Derek und Owen nehmen sich vor, Meredith und Cristina am Valentinstag auszuführen. Obwohl die Frauen lautstark protestieren, versuchen sie, ihr Vorhaben durchzusetzen. Allerdings macht ihnen ein Dacheinsturz in einem Restaurant einen Strich durch die Rechnung. Als sie im Krankenhaus eintreffen, ist die Notaufnahme überfüllt. Derek möchte sofort bei jedem Patienten mithelfen, muss sich jedoch in seiner Funktion als Chefarzt mit der Presse auseinandersetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Stephen Cragg Drehbuch: William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12