Der Deutsche Schäferhund Ovechkin ist alles andere als gehorsam. Mit seiner Aggressivität terrorisiert er die ganze Familie seiner Besitzerin Trish. Cesar stellt sich dem großen Hund gegenüber und wird bald schon selbst von ihm angegriffen. In seinem Trainingscenter versucht der Coach, Ovechkins extremes Territorialverhalten auf ein normales Maß einzudämmen. Bevor er ihn aber mit seinem Frauchen wieder vereinigen kann, ordnet er auch für Trish ein paar Trainingseinheiten an. Ob seine Bemühungen Früchte tragen und Harmonie in die Beziehung zwischen Ovechkin und Trish einkehrt? Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue