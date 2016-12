N24 Doku 10:35 bis 11:00 Reportage Danger Decoded - Unglaubliche Unfälle GB 2015 Merken Statistisch gesehen ist kaum eine Sportart so gefährlich wie der Motorsport - und das nicht nur für den Rennfahrer. Videoaufnahmen aus Italien zeigen eindringlich, warum man als Zuschauer besser nicht zu nah am Fahrbahnrand sitzen sollte. Außerdem in dieser Folge von "Danger Decoded - Unglaubliche Unfälle": Welche Gefahren lauern beim Aussetzen von Rettungsbooten? Und: Was gilt es beim Transport eines anderthalb Tonnen schweren Kiosks zu beachten, um Unfälle zu vermeiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Danger Decoded