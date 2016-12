RBB 04:50 bis 05:30 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 Live TV Merken Hertha BSC: Hat die lupenreine Heimweste Bestand? Mit den meisten Punkten in der Vereinsgeschichte und einer makellosen Heimbilanz zählen die Berliner bislang zu den Überraschungsmannschaften der Bundesliga. Werder Bremen dagegen, am Samstagabend Gast im Olympiastadion, stellt derzeit die schwächste Defensive der Liga und braucht dringend Punkte. Gelingt der "alten Dame" der siebte Streich im siebten Heimspiel? Regionalliga Nordost: BAK jagt Jena: Der Berliner Athletik Klub hat sich in der vergangenen Woche an Energie Cottbus vorbeigeschlichen und ist nun erster Verfolger des Spitzenreiters Carl Zeiss Jena. Mit einem Erfolg gegen RB Leipzig II wollen die Hauptstädter das Rennen um die Aufstiegsrunde weiter offen halten. Der Liga-Primus aus Thüringen empfängt derweil den Tabellenvierten BFC Dynamo. Alba Berlin: Tierisches Duell - Nach dem "Endspiel" im Eurocup empfangen die Albatrosse am Sonntag die Eisbären Bremerhaven. Die Berliner wollen ihre Playoff-Ambitionen mit einem weiteren Erfolg festigen. Von 29 direkten Vergleichen mit den Hanseaten beendete Alba 24 Partien als Sieger. Eisbären Berlin: Gastspiel beim Vorletzten - Die Mannschaft von Uwe Krupp reist am Sonntag an den Rhein zur Düsseldorfer EG. Vier der letzten fünf Begegnungen mit den Westfalen konnten die Berliner für sich entscheiden. Mit Henry Haase treffen die Eisbären zudem auf einen ihrer ehemaligen Schützlinge. Füchse Berlin: In Lauerstellung - Der Klubweltmeister kann sich nach dem Einzug in die Gruppenphase des EHF-Cups wieder voll auf den Liga-Alltag konzentrieren. Als Vierter befinden sich die Füchse in ihrer natürlichen Rolle - der des Jägers. Die Berliner könnten mit einen Erfolg gegen den TBV Lemgo zumindest den Anschluss an das Spitzentrio halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Jacobs Originaltitel: rbb Sportplatz