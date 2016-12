RBB 13:20 bis 14:05 Dokumentation Die Tricks des Überlebens Im Wasser GB 2012 HDTV Live TV Merken Etwa zehn Millionen Tier- und Pflanzenarten sind auf der Erde zu finden. Doch kein einziges Lebewesen kann alleine überleben. In und am Wasser gibt es besonders ausgefallene Lebensgemeinschaften. So schaffen erst Winkerkrabben Lebensraum für Tiger, Riesenotter sind von Schnecken abhängig und die wahren Helden von Korallenriffen sind Schwämme. Das Pantanal ist das größte Feuchtgebiet der Erde. Hier leben wahre Giganten: der Pantanal-Jaguar mit bis zu 160 Kilogramm Körpergewicht, die bis zu neun Meter lange Anakonda oder der bis zu zwei Meter lange Riesenotter. Selbst das Blatt einer Riesenseerose kann einen Durchmesser von bis zu drei Metern haben. Die Frage ist nur, warum ist hier alles so riesig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Packham (Himself - Presenter) Dominic Frisby (Narrator) Originaltitel: Secrets of Our Living Planet Regie: Gavin Maxwell, Paul Williams